Киев, , 16:06 — REGNUM На Украине вскоре появится новый вид войск — кибервойска — поскольку страна уже сейчас должна соответствовать стандартам НАТО.

Об этом заявил секретарь Совнацбеза (СНБО) Украины Алексей Данилов, сообщает 2 июня пресс-служба ведомства. Отмечается, что свое заявление Данилов сделал в ходе заседания советников по вопросам национальной безопасности и внешней политики президентов Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и Польши.

Данилов выразил мнение, что вызовы и угрозы в киберпространстве сегодня гораздо опаснее, чем ядерное оружие, и поэтому обмен опытом в этом вопросе «крайне важен». По его словам, Украина готова «в максимальном количестве» проводить учения такого рода с НАТО, а также «горячо поддерживает» идею создания кибер-НАТО.

ИА REGNUM напоминает, что в середине мая СНБО Украины утвердил стратегию кибербезопасности государства на следующие 5 лет, включая и создание кибервойск.