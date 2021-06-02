Джакарта, , 16:03 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди снова обратилась к Европейскому союзу (ЕС) с просьбой не дискриминировать индонезийские продукты из пальмового масла, чтобы ускорить процесс восстановления экономики страны после пандемии, сообщает Antara.

«Просьба Индонезии проста, чтобы к индонезийскому пальмовому маслу относились справедливо», — заявила глава МИД Индонезии во время встречи с Верховным представителем ЕС по внешней политики и безопасности Жозепом Боррелем в Джакарте.

Правительство Индонезии привержено экологически безопасному производству пальмового масла.

Жозеп Боррелль заявил, что на самом деле запрета на импорт пальмового масла в Европу нет. Фактически, импорт пальмового масла в Европу вырос на 26% в 2020 году.

«Это означает, что нет никаких ограничений, только вопросы, которые мы должны решать вместе», — заявил Верховный представитель ЕС по внешней политики и безопасности.

Признавая, что проблема пальмового масла поставила под угрозу отношения между ЕС и Индонезией, Жозеп Боррелль подчеркнул, что готов к сотрудничеству для поиска решения проблемы.

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