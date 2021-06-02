Вашингтон, , 16:02 — REGNUM Президент Соединённых Штатов Джозеф Байден пожертвовал интересами своей страны ради российского лидера Владимира Путина. К такому выводу пришёл американский аналитик Том Роган в статье для Washington Examiner.

«Словно вознамерившись завоевать расположение президента России Владимира Путина любой ценой, президент Джо Байден пожертвовал ещё одним интересом Америки в пользу Путина», — отмечает аналитик.

Так, в частности речь идёт о том, что администрация Байдена аннулировала разрешение американской нефтяной компании Delta Crescent Energy, работавшей на северо-востоке Сирии, помогая развитию местной экономики.

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«Решение же Байдена её (лицензию — прим. ИА REGNUM) отозвать — ещё один подарок Путину, — подчеркнул аналитик. — «Ещё один» я пишу неспроста».

Вторым подарком российскому лидеру, по мнению Рогана, стал отказ Байдена применять одобренные Конгрессом санкции против газопровода «Северный поток — 2».

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«В конце концов за последние несколько недель Байден превратился для российского президента в мальчика на побегушках, — добавил автор статьи. — Хотя свидетельства агрессивных атак России на сотрудников правительства США копятся, мы видим, как Байден пресмыкается перед Путиным».

Кроме того, американский президент «умолял» российского коллегу о проведении встречи в Женеве 16 июня, добавил Роган.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая Госдеп США передал Конгрессу доклад о санкциях против «Северного потока — 2». Как и ожидалось, администрация Джо Байдена отказалась вводить санкции против оператора газопровода Nord Stream 2 AG и главы компании Маттиаса Варнига. Решение обосновывается национальными интересами США. При этом под угрозой санкций США оказались восемь структур, которые имеют отношение к проекту строительства трубопровода.