Москва, , 16:14 — REGNUM Строительство газопровода «Северный поток — 2» неизбежно будет завершено. Об этом 2 июня при помощи телемоста Франкфурт-Москва заявил член комитета бундестага Германии по международной политике Вальдемар Гердт в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По словам политика, в рамках строительства и последующего запуска этого газопровода Германия отстаивает свои национальные интересы, однако это не нравится США.

«Мы находимся в фазе очень напряженных отношений между Вашингтоном и Берлином. Берлин, наверное, впервые за последние 60 лет начал отстаивать интересы своей страны. Хочу еще раз сказать: «Северный поток — 2» будет достроен. У нас нет здесь альтернативы этому», — сказал Гердт.

При этом Берлину неизбежно придется пойти на определенные уступки США, отметил он. В качестве таковых политик назвал закупку помимо российского еще и американского сжиженного природного газа.

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