Кострома, 2 июня, 2021, 16:16 — ИА Регнум. В 40 миллионов рублей оценили сумму ущерба от урагана в Костромской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Https://www.adm44.ru Последствия стихии

По информации чиновников, ущерб учреждениям, находящимся на балансах муниципалитетов, составил 29 миллионов рублей. Ещё 11 миллионов заложено на компенсации костромичам, чьё имущество пострадало от стихии.

Как ранее писало ИА REGNUM, наиболее серьёзно от непогоды пострадали четыре района региона. По предварительным подсчетам на 1 июня наибольшие потери понёс Кадыйский район (ущерб 12 миллионов рублей).

Ураган нарушил кровли на 11 социально значимых объектах, сорвал крыши со 113 домов и повредил две котельных. В Кологривском районе сумму ущерба оценивают в 4,3 миллиона рублей. Непогода повредила 98 жилых домов и 6 зданий, находящихся на балансе муниципалитета. Макарьевский и Нейский районы оценили потери в 6,7 и 4 миллиона рублей соответственно. В Макарьевском районе от урагана пострадали 24 фермерских хозяйства — стихия частично разрушила помещения для содержания скота изернотоки.