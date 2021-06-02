Челябинск, , 16:03 — REGNUM Свыше 330 летних лагерей для детей в Челябинской области оснастили тревожными кнопками Росгвардии, сообщили 2 июня в пресс-службе регионального управления ведомства.

Таким образом, обеспечение безопасности силами Росгвардии распространяется почти на 43% от общего количества детских летних лагерей, открытых на Южном Урале.

«Учреждения оснащены тревожными кнопками с выходом на пульт централизованной охраны вневедомственной охраны Росгвардии, — сообщили в ведомстве. — По инструкции, после получения сигнала с охраняемого объекта на место немедленно выезжает группа быстрого реагирования».

Добавим, что в девяти летних лагерях в Челябинской области размещены посты физической охраны Росгвардии. То есть с прошлого года добавилось ещё три точки.

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