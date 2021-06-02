Вильнюс, , 15:57 — REGNUM Бывший литовский президент Валдас Адамкус назвал обвинения генпрокуратуры Белоруссии «абсурдом» и «глупой попыткой отвлечь внимание от борьбы белорусов за свободу». Так он 2 июня прокомментировал сообщение белорусского правоохранительного ведомства о причастности Адамкуса к карательным операциям на территории БССР в годы Великой Отечественной войны.

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Генпрокуратура Белоруссии распространила сообщение о причастности Валдаса Адамкуса к военным преступлениям сегодня, 2 июня. Также сегодня генпрокуратура Литвы сообщила, что получила запрос белорусских коллег о правовой помощи ещё 10 мая, но без упоминания Адамкуса.

В свою очередь Адамкус прокомментировал литовскому агентству BNS запрос белорусской генпрокуратуры о правовой помощи, заявив, что не был порученцем «Минского мясника» Антанаса Импулявичюса в годы Великой Отечественной войны и вообще не знает его и впервые слышит о карательных и коллаборационистских формированиях — 2-й (12-й) полицейский батальон, «Местная дружина Литвы» (Lietuvos vietinė rinktinė) и «Армия обороны Отечества» (Tėvynės apsaugos rinktinė).

«Я даже не знаю, что такие организации вообще существовали. Понятия не имею, что они делали и кто эти люди. Впервые слышу», — заявил Адамкус.

По его мнению, действия генпрокуратуры Белоруссии являются «глупой попыткой отвлечь внимание от борьбы белорусов за свободу», никак не связанной с попыткой что-либо выяснит. Адамкус уверен, что официальным Минском явлена «просто формальная провокация, чтобы вовлечь больше людей в их внутренние проблемы».

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