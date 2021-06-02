Махачкала, , 15:57 — REGNUM В Дагестане разоблачена деятельность межрегиональной организованной преступной группы, которая занималась торговлей сильнодействующими веществами наркотического свойства. В нее входили жители Дагестана, Москвы, Краснодарского края и Ростовской области. В отношении организатора преступной группы возбудили уголовное дело о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта и легализации денежных средств, добытых преступным путем.

Как сообщили в МВД по Дагестану члены преступной организованной группировки задержаны. При обысках у них изъяты более 6,3 кг сильнодействующих лекарственных средств, запрещенных к розничной продаже. Ими снабжал членов ОПГ ее главарь. В преступной группе каждый участник выполнял строго отведенную ему роль. В ней были, кроме организатора, курьеры, фасовщики и закладчики.

Товар продавался путем закладок и сообщений о них в мобильных мессенджерах. Денежные средства перечислялись на банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц. Всего было получено от незаконной деятельности более 4,3 млн рублей.