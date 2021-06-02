2 июня 2021 | Время чтения 4 мин

Я не утверждаю, что Тилль Линдеманн повинен в преступлениях, подобных расстрелу в Коломбине, Керчи или Казани, но я утверждаю, что он даёт апологетику — яркую и брутальную — подобных зверств. И кровь жертв в том числе на его счету. Впрочем, и этому, наверное, найдут оправдание.

Платон Беседин, , 20:46 — REGNUM Как же удивительно порочна и бестолкова толпа! Ей брось кость — и она тут же завоет: ух, угощение, ух, вкуснотища! И особенно это касается странной части нашей общественности, которая экзальтированно воет, когда редкий западный деятель совершит реверанс в сторону России и русского.

Цитата из клипа Till Lindemann «Любимый город»

Вот, к примеру, относительно недавно медиа и социальные сети возбудились от того, что Тилль Линдеманн исполнил песню «Любимый город». Да, сделал он это симпатично — кто ж спорит? Профессионал, умеющий рубить бабло. Но! Откуда столько возбуждения? Столько симпатий? И причём тут, что звучало тоже, трепетное отношение Линдеманна к России? Просто Бекмамбетов, к фильму которого и шла саундтреком эта композиция, заплатил немцу нормально.

Зато вчера, 1 июня, герр Линдеманн опубликовал мерзкий клип под названием «Я ненавижу детей». Уже провокация. Ведь 1 июня, помним — как раз таки День защиты детей. Ну, и то ладно — ненавидишь ты их, да и чёрт с тобой. К тому же, судя по психическому состоянию, герр Линдеманн с чертями не расстаётся. Однако то, что сотворил в своём клипе Тилль, не просто отвратительно, а прискорбно. Запредельная низость!

Цитата из клипа Till Lindemann «Любимый город»

И теперь мне хочется спросить симпатизантов Линдеманну из России: где ваши восторги, где любовь немца к России? Куда они испарились? Или то за одно бабло делалось? А это тоже за бабло, но уже под иным соусом? Фу, какие же вы наивные и как дёшево вас развести!

А ведь в новом клипе Линдеманн как бы обращается в советское детство. В школе маленького ущербного Тилля (его героя) мучили проклятые советские дети. А когда он вырос, то всем отомстил. Ух, проклятые! Да ещё как отомстил! В клипе, не скрывая, режут конечности бензопилой, издеваются над людьми — да и сам Тилль в костюме пионера выглядит точно постаревший завсегдатай БДСМ-клубов с нижнего днища ада. В целом же клип Линдеманна выглядит как вырезанный кусок из киноленты «Сербский фильм» (кто видел — поймёт, а кто не видел — и не смотрите).

И тут у меня вопрос: а почему, собственно, Тилль обращается в советское детство? Потому что он из ГДР родом, а там был коммунистический шлейф? Ну, так и покажи ГДР, а не Москву! Но ответ кроется в том, что так проще, так выгоднее — демонстрировать русских варваров, помешанных на жестокости и мести. Это вполне укладывается в тренды, а на следовании трендам можно хорошенько так зарабатывать. Уж кто-кто, а герр Линдеманн знает толк в этом. Старый провокатор!

Так где же вы, фанаты кавера на «Любимый город», почему молчите? Ведь очевидно, что Линдеманн в очередной раз поиздевался над советской и русской культурой. Он ведь так любит снимать провокации на тему СССР. Вспомните его клип, в котором Тилль, играя роль директора советского завода, насилует работницу (её сыграла Лобода). Регулярно герр Линдеманн плюёт и изгаляется над нашим с вами наследием.

И да, конечно, сейчас обязательно появятся «знатоки» и «эксперты», которые расскажут о важном посыле клипа. Мол, так Линдеманн поднял тему подросткового насилия и буллинга в школах. А искусство, как мы помним, должно ставить проклятые вопросы. Да, должно, но не таким образом! Не отрезанием конечностей бензопилой, а если и отрезанием, то не в таком обрамлении. Потому что между тупым шокингом и провокационным художественным высказыванием — пропасть. Клипы Линдеманна — пошлость. «Странные игры» Ханеке — искусство.

Цитата из клипа Till Lindemann «Любимый город»

А теперь главное. Линдеманн вновь последовал утвердившемуся тренду, а именно — оправданию убийц, которых как бы довело до преступлений общество. Их, бедных, травили и унижали — и тем превратили в маньяков. Лучше всего эта апологетика зла, порождаемого злом, показана в фильме «Джокер». И именно этой логикой руководствуются такие нелюди, как подростки, устроившие массовые убийства в колледже Керчи и школе Казани.

Да, мы сто раз это слышали — жертвы, несчастные. Вот только это, на самом деле, не оправдание. Хотя всё чаще я встречаю подобное бла-бла в нынешней матрице — прежде всего, в её ультралиберальном (а на деле неофашистском) сегменте. И такой подход приводит к новым убийствам.

Я не утверждаю, что Тилль Линдеманн повинен в преступлениях, подобных расстрелу в Коломбине, Керчи или Казани, но я утверждаю, что он даёт апологетику — яркую и брутальную — подобных зверств. И кровь жертв в том числе на его счету. Впрочем, и этому, наверное, найдут оправдание.