Калуга, , 15:55 — REGNUM Сегодня, 2 июня, в рамках работы XXIV Санкт-петербургского международного экономического форума губернатор Калужской области Владислав Шапша, его заместитель Дмитрий Разумовский на встрече с директором по национальным проектам компании «Яндекс» Анной Лемякиной обсудили возможность совместной реализации федерального пилотного проекта поснижению смертности в ДТП, совершенными по вине водителей, выехавших на полосу встречного движения. Реализуется проект в рамках достижения показателя «снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий» нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и майского указа президента России Владимира Путина.

Калужская область с помощью «Яндекса» намерена снизить смертность в ДТП Пресс-служба правительства Калужской области

Губернатор области Владислав Шапша отметил, что «результаты проекта будут транслироваться на всю страну, на все регионы, и важно здесь добиться успеха». Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, в планах взаимодействия с «Яндексом» — использование ресурсов компании в сфере анализа данных по фиксированию снижения скорости движения транспорта там, где раньше такого снижения не было, предупреждение водителей об опасных участках дорог, где возможен выезд на встречную полосу движения. По словам Анны Лемякиной, «Яндекс» готов предоставить свои сервисы для реализации данного проекта. «Калужская область для нас — приоритетный партнер», — подчеркнула она.

Напомним, Владимир Путин поручил правительству РФ разработать мероприятия по сокращению смертности на дорогах. Уже к 2024 году смертность в результате ДТП должна сократиться в 3,5 раза от уровня 2017 года, то есть не превышать 4 погибших на 100 тысяч населения. К 2030 году этот показатель должен достичь нулевой отметки. Решение о включении региона в пилотный проект поснижению смертности в ДТП, совершенными по вине водителей, выехавших на полосу встречного движения, принято правительственной комиссией, возглавляемой заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным.

В настоящее время на территории Калужской области каждое четвертое дорожно-транспортное происшествие совершается из-за выезда на встречную полосу. Среди причин такого вида ДТП: нарушение скоростного режима, отсутствие осевого ограждения, движение в ночное время, особенно по дорогам регионального значения, на которых осевое ограждение не предусмотрено.

Среди первоочередных мер реагирования, которые будут приняты в рамках пилота, устройство уличного освещения, разметка термопластиком, устройство тросового осевого ограждения, установка камер фото-видеофиксации нарушений ПДД. Отдельное внимание будет уделено профилактической работе с населением.