Белград, , 15:57 — REGNUM Председатель правительства Сербии Анна Брнабич 2 июня провела переговоры с делегацией «Шаньдун хай спид груп» о текущих проектах, а также о возможностях и планах будущего сотрудничества, особенно когда речь идет о дорожной инфраструктуре. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Она отметила, что эта компания в Сербии уже зарекомендовала себя как оперативный, надежный и эффективный партнер.

Брнабич заявила, что экономический рост Сербии основывается, среди прочего, на реализации крупных инфраструктурных проектов, над которыми работают китайские компании.

По её словам, строительство скоростной дороги Валево — Лайковац является одним из таких проектов. Брнабич отметила, что указанная компания успешно завершила строительство более 50 километров дороги в коридоре 11 (участки Обреновац-Уб и Лайковац-Лиг).

Также компания «Шаньдун» заинтересована в подготовке и реализации строительства автомагистрали Белград (Борча) — Зренянин и Зренянин — Нови Сад.

«Для нас это больше, чем инфраструктурные проекты, для нас это строительство Сербии», — подчеркнул председатель сербского правительства и поблагодарил представителей китайской компании за участие в этой деятельности.