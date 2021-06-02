Амстердам, , 16:03 — REGNUM Молодёжь в Нидерландах не будут прививать от коронавируса препаратом Janssen от компании Johnson & Johnson. Такое решение принял и.о. министра здравоохранения страны Хуго де Йонге, передает RTL Nieuws.

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Де Йонге решил заменить вакцину для молодых людей после рекомендации Совета здравоохранения Нидерландов. В этом органе назвали вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech более эффективными по сравнению с препаратами от AstraZeneca и Janssen. Кроме того, у них меньше недостатков.

Вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech произведены на основе мРНК, а это «более благоприятно для молодых людей», отмечали в Совете. Препарат от Janssen уберут из программы вакцинации молодёжи.

Вместе с тем в Совете здравоохранения по-прежнему называют вакцину Janssen «достаточно эффективной и безопасной».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее от вакцинации препаратом Janssen отказались в Швеции.

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