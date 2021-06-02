Бишкек, , 15:55 — REGNUM По решению Первомайского районного суда Бишкека бывший премьер-министр Киргизии Омурбек Бабанов заключен под стражу на срок в два месяца. Об этом 2 июня сообщает киргизское агентство 24.kg.

Также указывается, что ранее адвокат экс-главы правительства республики заявил ходатайство о мере пресечения, не связанной с арестом, однако суд отказал в его удовлетворении и теперь Бабанов будет под арестом до 31 июля.

Кроме того, суд также признал задержание бывшего премьер-министра Киргизии законным.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая бывшего премьер-министра Киргизии Омурбека Бабанова и брата экс-президента Киргизии, депутата Асылбека Жээнебекова вызвали на допрос в госкомитет нацбезопасности по делу о золотоносном месторождении «Кумтора» и задержали.