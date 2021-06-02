Москва, 2 июня 2021, 15:53 — REGNUM Сырьевой рынок 2 июня остается в предельно позитивном настроении, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.
«Баррель нефти Brent поднимается к $71,08 и может двигаться сегодня в рамках $70,50−71,50. «Бочка» легкой смеси WTI стоит $68,40, прибавляет в пределах процента и способна оставаться в диапазоне $68−69.
Инвесторы продолжают позитивно оценивать итоги прошедшего заседания ОПЕК+. Так, картель и страны, к нему примкнувшие, оставили без изменений планы по сырьевой добыче на июль — то есть показатели немного вырастут.
До сих пор неясно, вернутся ли на мировой сырьевой рынок иранские поставки, а если вернутся, то когда именно и в каком виде.
По всей видимости, с этим и связано отсутствие дальнейших прогнозов и планов ОПЕК+. Новое заседание картеля пройдет 1 июля.
Сегодня вечером API опубликует данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США за неделю.
3 июня такой же релиз представит минэнерго США. В среднем, ожидается снижением запасов черного золота на 2,1 млн баррелей», — предполагает эксперт.
Читайте также: Нефть Brent старается закрепиться выше $71