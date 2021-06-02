Нью-Йорк, США, , 15:52 — REGNUM Пандемия нового коронавируса или прекратится везде, или нигде не закончится. Побороть её могут только глобальные и скоординированные усилия, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на совместном онлайн-саммите Японии с представителями Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI).

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Пандемия «не закончится нигде, пока она не закончится везде», подчеркнул генсек ООН. Он призвал как можно скорее справедливо распределить существующие вакцины.

Гуттереш отметил, что сегодня у десяти стран сосредоточено 75% всех запасов вакцин. Мировую экономику следует мобилизовать для финансирования борьбы с вирусом, а вакцины распределить в том числе между бедными странами, добавил он.

По его мнению, миру нужен «настоящий план вакцинации». Кампанию по вакцинации могла бы координировать рабочая группа в рамках стран G20, при этом выпуск препаратов нужно по меньшей мере удвоить.

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