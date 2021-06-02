Киев, , 15:52 — REGNUM На рассмотрение Верховной рады Украины внесен законопроект о постепенном увеличении пенсионного возраста для граждан, сообщает 2 июня аппарат украинского парламента.

Согласно источнику, законопроект разработала целая группа депутатов, большинство из которых представляет президентскую фракцию «Слуга народа».

Депутаты фракции Зеленского предлагают с 1 января 2023 года увеличивать пенсионный возраст на один месяц в год. В результате к 2035 году на Украине на пенсию можно будет выходить не в 60, как сейчас, а в 61 год.

В пояснительной записке авторы инициативы отмечают «бедственное положение» пенсионной системы на Украине, а также ссылаются на опыт европейских стран, где «нормальная практика» — выход на пенсию минимум в 65 лет, или даже старше.

Когда законопроект будет рассмотрен в парламенте, пока неизвестно.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящий момент и мужчины, и женщины на Украине выходят на пенсию в 60 лет. В конце мая в правительстве страны заявили, что все задействованные в проведении пенсионной реформы стороны достигли согласия касательно введения накопительной системы, и соответствующий законопроект будет внесен в Раду в ближайшее время.