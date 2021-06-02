Москва, , 15:51 — REGNUM Российский рубль стабилен и постоянен, как железобетонная плита, даже при условии укрепления цены на нефть и общего нейтралитета вокруг, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Сегодня, 2 июня, днем доллар торгуется по 73,47 руб. и может колебаться в границах 73,35−74,55 руб.

Справедливости ради стоит отметить, что в здоровой и полноценной финансовой системе при тех скачках цены на сырье, что сейчас наблюдаются, рубль укрепился бы в область 70,50−71,00 руб. за доллар.

Но он стоит, как приклеенный, игнорируя и взлеты цены, и ее падения. Евро торгуется по 89,49 руб. и может двигаться в пределах 89,10−90,10 руб.

Сегодня Минфин РФ проводит очередные аукционы по размещению ОФЗ, поэтому внутри дня рубль может ощутить некоторую поддержку с этой стороны. Однако нерезиденты большей частью все же неактивны», — отметила эксперт.

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