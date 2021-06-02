Уфа, , 15:52 — REGNUM Прения по уголовному делу об убийстве и разбойном нападении состоялись в Верховном суде Башкирии. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, в апреле прошлого года обвиняемый житель Калтасинского района, который занимался частным извозом, вез своего приятеля. Следователи считают, что он знал, что у последнего на карте имеется крупная сумма денег.

Следователи считают, что фигурант уголовного дела остановился в лесопосадке рядом с автотрассой Уфа — Янаул, нанес пассажиру смертельные травмы, похитил его паспорт, банковскую карту и мобильный телефон.

«В последующем в течение нескольких дней мужчина снял с карты погибшего более 420 тыс. рублей, которыми распорядился по своему усмотрению», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину фигурант уголовного дела признал частично.

Сообщается, что прокурор республики поддержал государственное обвинение по этому уголовному делу и предложил приговорить подсудимого к 20-и годам лишения свободы в колонии особого режима и с ограничением свободы сроком на два года.

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