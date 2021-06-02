Цхинвал, , 15:54 — REGNUM Южная Осетия откроет посольство в Сирии в течение 2021 года. Об этом, как сообщает 2 июня агентство «Рес», заявил спикер югоосетинского парламента Алан Тадтаев на пресс-конференции.

«Министерство иностранных дел Южной Осетии долго работало над этим вопросом, всё тщательно проработало, и я с уверенностью могу сказать, что в Дамаске будет открыто посольство Южной Осетии уже в конце 2021 года», — сказал Тадтаев.

Он отметил, что открытие посольства будет способствовать развитию отношений между Цхинвалом и Дамаском. На вопрос о том, кто будет послом в Сирии, спикер парламента не ответил, пояснив, что об этом говорить преждевременно.

Напомним, Южная Осетия и Сирия установили дипломатические отношения в июле 2018 года. Абхазия открыла посольство в Дамаске в октябре 2020 года.

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