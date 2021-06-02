Пекин, , 15:47 — REGNUM В Китае временно запретили проведение экстремальных спортивных мероприятий после инцидента на ультрамарафоне в Ганьсу, заявили 2 июня в Государственном управлении спорта КНР.

Отмечается, что временно приостанавливаются проведение горных кроссов, переходов через пустыню Гоби, а также забегов на сверхдлинные дистанции.

Управление спорта КНР также намерено ускорить совершенствование системы контроля над подобными мероприятиями.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 бегун на длинные дистанции умер от переохлаждения после того, как град, ледяной дождь и сильный ветер накрыли гонку по пересеченной местности на 100 км по желтой реке Шилин, в горной местности 22 мая на туристическом объекте «Каменный лес Желтой реки» в городе Байине провинции Ганьсу.

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