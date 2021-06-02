Москва, , 15:47 — REGNUM При появлении в России цифрового рубля оборот денег станет более прозрачным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 июня заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев. Так он прокомментировал высказывание руководителя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что цифровой рубль — это будущее российской финансовой системы.

«Одним из преимуществ цифрового рубля являются низкие затраты на совершение операций гражданами и бизнесом, — сказал Алиев. — Если население еще не полностью готово к цифровому рублю, то бизнес более заинтересован в нем. К тому же самой экономике цифровой рубль поможет тем, что сократятся издержки на обращение наличности, повысится оборачиваемость, повысится эффективность экономики. Оборот денег будет более прозрачным, проще будет видеть коррупционные потоки и т. д.».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов заявил, что ЦБ и коммерческие банки по-разному заинтересованы в появлении цифрового рубля.

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