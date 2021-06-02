Воронеж, 2 июня 2021, 15:46 — REGNUM Регионы страны присоединяются к проекту по мониторингу и ремонту подъездов домов, в которых живут ветераны Великой Отечественной войны. Идея привести в порядок такие подъезды зародилась в Воронеже, в ходе рабочей встречи главыгорода Вадима Кстенина и заместителя руководителя Исполкома ОНФ, члена Центрального штаба ОНФ, руководителя «Молодёжки ОНФ» Игоря Кастюкевича.
Так участники команды совместно с жильцами дома, местными администрациями и управляющими компаниями проводят мониторинги и ремонты подъездов в Республиках Дагестан, Татарстан, Карачаево-Черкесской Республике, Воронежской, Ивановской, Иркутской, Ростовской, Курской, Астраханской, Оренбургской, Орловской и Липецкой областях.
Напомним, силами команды «Молодёжки ОНФ» был отремонтирован подъезд дома на Ленинском проспекте 101/2. Туда заместитель руководителя Исполкома ОНФ Игорь Кастюкевич приехал поздравлять ветерана Антонину Сергеевну Гавриленко. Участница боев за Воронеж Антонина Сергеевна Гавриленко ушла на фронт в 1942, когда ей было 24 года.
После рабочей встречи главы города и заместителя руководителя Исполкома ОНФ сотрудники районных управ и управляющих компаний совместно с общественниками обследовали состояние подъездов. Всего в городе такому мониторингу подвергли 251 подъезд, где живут ветераны, он показал, что 116 из них в хорошем состоянии, незначительные работы нужны в 39, в 16 необходимо только навести чистоту. Но в 80 случаях требуется серьезный ремонт. На сегодняшний день в Воронеже управляющие компании уже проводят косметические работы в ряде домов. Еще часть обслуживающих организаций, с которыми муниципальные службы провели переговоры, закупили необходимое для ремонта количество материалов и в ближайшее время приступят к ремонту.
В Иркутске участники команды также присоединились к проекту. Добровольцы уже приступили к косметическому ремонту в подъезде городского специализированного дома для одиноких и супружеских пар ветеранов войны.
А Татарстане и Оренбурге участники команды совместно с представителями администрации проводят мониторинги и составляют списки подъездов ветеранов, которые нуждаются в ремонте.
Как добавил заместитель руководителя Исполкома ОНФ Игорь Кастюкевич, немаловажным этапом проекта станет работа с интернет-провайдерами, которых попросят убрать все висящие провода в короба.