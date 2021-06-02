Воронеж, , 15:46 — REGNUM Регионы страны присоединяются к проекту по мониторингу и ремонту подъездов домов, в которых живут ветераны Великой Отечественной войны. Идея привести в порядок такие подъезды зародилась в Воронеже, в ходе рабочей встречи главыгорода Вадима Кстенина и заместителя руководителя Исполкома ОНФ, члена Центрального штаба ОНФ, руководителя «Молодёжки ОНФ» Игоря Кастюкевича.

Так участники команды совместно с жильцами дома, местными администрациями и управляющими компаниями проводят мониторинги и ремонты подъездов в Республиках Дагестан, Татарстан, Карачаево-Черкесской Республике, Воронежской, Ивановской, Иркутской, Ростовской, Курской, Астраханской, Оренбургской, Орловской и Липецкой областях.

«Это полностью народная идея. А родилась она так: мы приехали поздравить одного воронежского ветерана накануне праздника Победы, и старшая по дому сказала, что подъезд в его доме давно нуждается в ремонте. В тот раз мы сделали ремонт своими силами. Потом была встреча с мэром Воронежа Вадимом Кстениным, в ходе которой договорились провести мониторинг тех подъездов, где живут ветераны. Затем провели совещание с управляющими компаниями, которые откликнулись на нашу инициативу. Также эту идею подхватили в других регионах», — рассказал журналистам Игорь Кастюкевич.

Напомним, силами команды «Молодёжки ОНФ» был отремонтирован подъезд дома на Ленинском проспекте 101/2. Туда заместитель руководителя Исполкома ОНФ Игорь Кастюкевич приехал поздравлять ветерана Антонину Сергеевну Гавриленко. Участница боев за Воронеж Антонина Сергеевна Гавриленко ушла на фронт в 1942, когда ей было 24 года.

После рабочей встречи главы города и заместителя руководителя Исполкома ОНФ сотрудники районных управ и управляющих компаний совместно с общественниками обследовали состояние подъездов. Всего в городе такому мониторингу подвергли 251 подъезд, где живут ветераны, он показал, что 116 из них в хорошем состоянии, незначительные работы нужны в 39, в 16 необходимо только навести чистоту. Но в 80 случаях требуется серьезный ремонт. На сегодняшний день в Воронеже управляющие компании уже проводят косметические работы в ряде домов. Еще часть обслуживающих организаций, с которыми муниципальные службы провели переговоры, закупили необходимое для ремонта количество материалов и в ближайшее время приступят к ремонту.

«Я с удовольствием поддержал инициативу руководителя «Молодёжки ОНФ». Игорь Юрьевич поднял важный вопрос, мы прилагаем усилия, чтобы привести в порядок квартиры ветеранов, точечно отрабатываем по подъездам, но эта работа еще не была такой системной. Управление ЖКХ будет держать реализацию проекта на контроле, пока ремонт не придет в каждый подъезд, где живут ветераны и где он требуется. Радует, что на наш совместный с ОНФ призыв откликнулись не только наши местные управляющие компании, но и другие регионы страны», — рассказал мэр Воронежа Вадим Кстенин.

В Иркутске участники команды также присоединились к проекту. Добровольцы уже приступили к косметическому ремонту в подъезде городского специализированного дома для одиноких и супружеских пар ветеранов войны.

А Татарстане и Оренбурге участники команды совместно с представителями администрации проводят мониторинги и составляют списки подъездов ветеранов, которые нуждаются в ремонте.

«Наша цель — оказать содействие в ремонте подъездов, в которых живут ветераны, для создания комфортных и качественных условий проживания. Чтобы все было чисто, красиво, ухожено, ветераны заходили в подъезды и чувствовали себя уютно. Мониторинги проводим вместе с командой «Молодёжки ОНФ», их участие позволяет нам немного изменить менталитет и отношение подрастающего поколения к людям почтенного возраста, ветеранам. Вместе с нами ребята своими силами будут проводить ремонты. К такой работе нужно больше вовлекать молодежь во всех регионах, включая Оренбург», — отметил заместитель главы Южного округа по Ленинскому району Василий Золотухин.

Как добавил заместитель руководителя Исполкома ОНФ Игорь Кастюкевич, немаловажным этапом проекта станет работа с интернет-провайдерами, которых попросят убрать все висящие провода в короба.