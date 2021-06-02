Санкт-Петербург, , 15:52 — REGNUM Власти Ленинградской области планируют к 2024 году сократить количество муниципалитетов, объединив «сильные со слабыми» и «маленькие с большими», таким образом увеличив их эффективность на 30%. Об этом 2 июня сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Флаг Ленобласти

Ленинградская область большая, как любит сравнивать Дрозденко, по территории примерно как Австрия или Венгрия. При этом в регионе есть слишком разные муниципалитеты, где проживают десятки тысяч и 600−800 человек. Также есть муниципалитеты, где не хватает бюджета даже выплатить зарплату сотрудникам муниципальных органов.

«Поэтому принцип объединения очень простой — сильных со слабыми, маленьких с большими. Этот процесс уже начался. Волосовский муниципалитет уже нас поддержал, там в два раза уже увеличилось (число) муниципалитетов первого уровня. Если этот процесс поддержат по всей Ленинградской области, то мы хотим до 2024 году уменьшить количество (органов) местного самоуправления на треть и сделать их на 30% эффективнее», — пояснил Дрозденко.

Добавим, что региональные власти будут рекомендовать муниципальным образованиям объединяться.