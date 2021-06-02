Москва, , 15:44 — REGNUM Вместо того чтобы привлечь огромные золотовалютные резервы РФ для обновления производственных фондов, ЦБ РФ копит избыточные запасы и выставляет эту политику как некое благо. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 июня заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал высказывание главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что РФ может выдержать любые финансовые и геополитические сценарии за счет ее больших резервов.

«Очевидно, что Набиуллина расставляет ложные акценты. Внимание аудитории сосредотачивают именно на вопросах финансов и макроэкономической стабильности. Но ценой этой стабильности оказывается недофинансирование промышленности, — сказал Комолов. — Хочется спросить Эльвиру Сахипзадовну, сможет ли российская промышленность и сельское хозяйство выдержать такие же удары извне? Или же речь идет исключительно об устойчивости монетарной политики российского государства?»

Как подчеркнул Комолов, избыточная концентрация резервов означает, что эти резервы как губка впитывают ресурсы из экономики, вместо того чтобы выступать источником инвестиций.

«Резервы концентрируют именно иностранную валюту и золото, то есть самые ценные и самые ликвидные активы. А они могли стать источником той валютной массы, с помощью которой можно было бы привлечь из-за границы в виде импорта те производственные фонды, которые в РФ сильно устарели и требуют обновления, — сказал Комолов. — Это бы позволило повысить производительность труда, оснащение больниц и поликлиник, оснастить производственные предприятия новой техникой. Все это требует импорта из-за рубежа, так как в РФ соответствующее производство неразвито. Но вместо того, чтобы насытить рынок долларами, снизить курс доллара и обеспечить приток необходимого импорта, ЦБ РФ стерилизует эти доллары в резервах. И представляет это как некое благо».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин назвал риском для экономики РФ политику самого Центрального банка.

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