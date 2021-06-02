Москва, , 15:44 — REGNUM Вообще-то, открывая свой бизнес, надо не только быть профессионалом в этом деле и хорошо понимать, что и как предполагается делать, но и иметь четкий бизнес-план, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«План должен быть с расчетами, обоснованиями, учетом позитивных и негативных факторов, внятной кадровой политикой, наличием потенциальных контрагентов (поставщиков, подрядчиков иных фирм).

Без детально продуманного бизнес-плана шансов, что бизнес будет успешным, очень немного.

И правая раздача денег на открытие собственного дела без продуманного плана действий, расчетов, обоснования и, тем более, навыков и понимания, что и как предстоит сделать, естественно будет неэффективной.

Так что решение Минэкономики России об отказе прямого распределения средств на открытие собственного дела выглядит вполне разумным», — высказал свое мнение аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, замглавы ведомства Татьяна Илюшникова заявила, что Минэкономразвития считает, что механизмы прямого финансирования для открытия бизнеса в России оказались неэффективными.

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