Москва, , 15:43 — REGNUM Туристы из России могут получить возможность отправиться на отдых в Турцию уже к июлю текущего года. Об этом 2 июня сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

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«Мы надеемся, что такая позитивная динамика у турецких коллег продолжится, и хотя бы к середине летнего курортного сезона, к июлю, у наших граждан будет возможность отправиться на турецкие курорты», — сказала в интервью телеканалу НТВ Догузова.

Она напомнила, что решение о возобновлении авиасообщения принимает не Ростуризм, а оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на основе критериев Роспотребнадзора. Так было и в случае «закрытия» Турции до 21 июня.

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По её словам, примерно миллион российских туристов уже забронировали и внесли деньги за Турцию на период закрытия на сумму примерно 30 млрд рублей — это объём обязательств туроператоров перед «зависшими» туристами.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Российского союза туриндустрии, на сегодняшний день задолженность туристического рынка перед туристами уже превышает 50 млрд рублей. И это только статистика по Турции. Так, с 15 апреля по 1 июня Турцию планировали посетить более 500 тыс. граждан России. К ним добавилось как минимум такое же количество июньских пострадавших — тех туристов, чей отдых приходится на даты с 1 по 21 июня. В итоге в целом в результате закрытия страны без отдыха остались около 1 млн российских туристов.