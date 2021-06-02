Ереван, , 15:42 — REGNUM Заявление азербайджанского минобороны о попытке вторжения на территорию Азербайджана вооруженных сил Армении является дезинформацией. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба армянского минобороны.

«Минобороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию, согласно которой 40 армянских военнослужащих перешли границу с Азербайджаном вечером 1 июня, после чего подразделения ВС Азербайджана «заставили их вернуться на исходные позиции», — говорится в сообщении.

Также в минобороны Армении уточняется, что, по мнению ведомства, такого рода дезинформация распространяется военно-политическим руководством Азербайджана для того, чтобы «произвести впечатление на международное сообщество».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минобороны Азербайджана заявили, что группа военнослужащих армянских вооруженных сил (ВС) пересекла азербайджанскую границу, попытавшись закрепиться в Кельбаджарском районе республики.