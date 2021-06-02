Сеул, , 15:50 — REGNUM Министр объединения Южной Кореи Ли Ин Ён провёл 1 июня встречу с председателем компании Hyundai Group Хён Чжон Ын, которая была организатором проекта Кымгансанского туристического комплекса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в ходе встречи министр отметил, что после проведения саммита Южная Корея — США сложились «хорошие условия для межкорейских обменов».

Он подчеркнул, что правительство страны сохраняет стремление к налаживанию индивидуальных туристических поездок в горы Кымган после улучшения эпидемической ситуации.

Ли Ин Ён также добавил, что в случае возобновления работы туристического комплекса в горах Кымган правительство Южной Кореи готово взять на себя работы по восстановлению инфраструктуры, необходимой для проведения встреч членов семей, разделённых в годы Корейской войны (1950−1953 гг).

Министр объединения Южной Кореи выразил надежду на то, что межкорейское сотрудничество может быть расширено до туристического комплекса Масикрён, расположенного в окрестностях города Вонсан провинции Канвондо.

Между тем, Хён Чжон Ын также выразила надежду на восстановление межкорейского сотрудничества, подчеркнув, что восстановление межкорейских отношений позволит возобновить работу Кымгансанского туристического комплекса и Кэсонского индустриального комплекса.