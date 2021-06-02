Минск, 2 июня, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Белоруссии на основании подписанного с Литвой договора о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам обратилась в компетентное учреждение юстиции прибалтийской республики с просьбой об оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде населения Белоруссии. Фигурантом этого дела является литовский экс-президент Валдас Адамкус.

Fabio Pozzebom Валдас Адамкус

Белорусская генпрокуратура продолжает следствие по уголовному делу, возбужденному по ст.127 Уголовного кодекса республики (геноцид) «по фактам совершения нацистами и их пособниками, бандформированиями в ходе Великой Отечественной войны и послевоенный период на территории БССР действий, направленных на планомерное уничтожение советских граждан, в том числе белорусов и представителей иных национальностей, путем массовых убийств, умышленного создания жизненных условий, рассчитанных на их истребление», сказано в распространённом 2 июня сообщении белорусского ведомства. Отмечено, что «в результате геноцида на территории БССР погибло свыше 2 миллионов человек» — в том числе и из-за целенаправленного уничтожения населения республики добровольцами литовских коллаборационистских формирований, которые «принесли присягу на верность фашистской Германии и ее лидерам».

Геноцид осуществляли 2-й (позже — 12-й), 3-й и 15-й литовские батальоны. Генпрокуратура Белоруссии назвала карательные операции с их участием и отметила шокирующие факты крайне жестоких убийств мирного населения оккупированной БССР. Особо отмечен в этой деятельности Антанас Людвико Импулявичюс-Импуленас по прозвищу Минский мясник. Он и другие каратели из 2-го (12-го) батальона «приняли участие в деятельности других вооруженных коллаборационистских формирований: местная дружина Литвы (Lietuvos vietinė rinktinė) и Армия обороны Отечества (Tėvynės apsaugos rinktinė) находились в подчинении и на обеспечении фашистской Германии».

«Следствие проверяет информацию о том, что в штаб так называемой Армии обороны Отечества, присягнув добровольно, поступил на службу в качестве порученца Минского мясника (Импулявичюса) никто иной, как Вольдемарас Хубертас Лаймутис Адамкавичюс», — сказано в официальном сообщении. Уже в эмиграции, стремясь избежать наказания, «Вольдемарас Хубертас Лаймутис Адамкавичюс сменил имя на Валдас Адамкус и затем, вернувшись в Литву, в 90-е годы прошлого века занимал высшую государственную должность — президента Литовской Республики».

Белорусские правоохранители намерены выяснить роль каждого из уже установленных членов упомянутого карательного батальона, «а также Валдаса Адамкуса в геноциде мирных граждан, понесли ли они наказание за совершенные злодеяния». Генпрокуратура Белоруссии полагает, что «у литовских коллег достаточно ответственности и здравого смысла добросовестно выполнить свои международные обязательства».