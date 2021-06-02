Рим, , 15:41 — REGNUM Реализация автомобилей в Италии выросла в мае 2021 года на 43% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года. Об этом 2 июня сообщает Итальянская ассоциация автопроизводителей (ANFIA).

По данным ANFIA, в прошлом месяце на итальянском авторынке было продано 142 730 машин.

Первое место в марочном рейтинге по итогам мая 2021 года в Италии занял бренд Fiat, чьи продажи выросли на 79%, до 23 798 экземпляров. На втором месте оказался Volkswagen с результатом 13 127 проданных автомобилей (+47%). За ним следуют: Peugeot (8093 шт., +29%), Ford (7695 шт., +11,8%) и Toyota (8618 шт., +98,8%).

За первые пять месяцев года продажи легковых автомобилей на итальянском рынке выросли на 62,8%, до 735 125 единиц.

Ранее стало известно, что в Италии продается внедорожник «УАЗ-469» 1984 года выпуска, который оснащен необычным 65-сильным дизельным двигателем. Дело в том, что итальянские версии ульяновского внедорожника оснащались в то время мотором мощностью 75 л. с.

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