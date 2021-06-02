Мариинск, Кемеровская область, , 15:38 — REGNUM В кузбасском Мариинске суд удовлетворил исковые требования прокурора и обязал городскую больницу провести ремонт. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что в ходе проверки исполнения законодательства в сфере охраны здоровья и жизни несовершеннолетних, в деятельности лечебного учреждения были выявлены нарушения. Так, потолок медкабинета, в котором выдают молочную продукцию детям до трех лет, имеет дефекты.

Главному врачу больницы было вынесено представление. Прокурор потребовал устранить нарушения. Однако ремонт проведён не был. Тогда прокурор обратился в суд. В судебном заседании исковые требования ответчик признал в полном объёме.

Суд обязал Мариинскую городскую больницу имени В.М. Богониса провести ремонт потолка в медицинском кабинете до 1 октября 2021 года.