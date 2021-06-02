Москва, , 15:37 — REGNUM Заявление главы Минприроды о высокой степени обеспеченности России природными запасами золота нужно расценивать позитивно. Кому, как ни этому ведомству знать о реальном положении дел в добывающих отраслях и состоянии разведанных запасов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев.

«Это заявление не окажет влияния на котировки золота, потому что для рынка важно не столько наличие запасов, сколько количество золота, которое производители добывают, то есть в реальности могут предложить рынку.

Если по запасам золота Россия находится на первом месте в мире с долей около 13%, то по объемам добычи — на третьем с долей около 9%.

В прошлом году производство золота в России составило 340,17 т, что на 0,98% меньше результата 2019 года. Производство добычного золота подросло на 1,80% до 291,21 т. При этом выпуск вторичного золота сократился на 17,87% до 31,61 т, попутного — на 8,68% до 17,35 т.

Практически все произведенное в РФ золото в 2020 году было продано на экспорт, объем которого составил около 320 т. В то время, как еще несколько лет назад экспорт золота из России имел незначительную величину, а основные объемы произведенного золота выкупались Банком России.

Это поддерживало добывающую отрасль в период низких цен и позволяло государству сформировать внушительные резервы. При текущих высоких ценах стоило воспользоваться благоприятной конъюнктурой и заработать на продажах драгметалла на экспорт.

Запасы золота важны для рынка тем, что позволяют прогнозировать, не возникнет ли в будущем на рынке дефицита металла. Пока такой угрозы нет. При текущих темпах добычи запасов золота в России хватит на 40 лет.

При этом стоит учитывать, конечно, что не все разведанные запасы можно извлечь при современном развитии технологий инфраструктуры. Но ведь, с другой стороны, и они не стоят на месте, а развиваются. И геологоразведка в перспективе может найти новые залежи.

Значительный рост в объемах добычи золота в России можно будет ожидать с 2026 года, когда начнется добыча на месторождении «Сухой лог», которое принадлежит компании «Полюс».

На «Полюс» сейчас приходится примерно каждая четвертая добытая в РФ унция золота. С выходом «Сухого Лога» на полную мощность, компания увеличит свою добычу примерно на 80% и войдет в тройку крупнейших золотодобывающих компаний мира.

Оценивая грубо, с вводом в строй «Сухого Лога» в 2026 году общая добыча золота в РФ может вырасти примерно на 20%», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия обеспечена золотом на ближайшие 40 лет. Запасов на такой срок хватит при текущем уровне добычи, полагает глава Минприроды Александр Козлов.

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