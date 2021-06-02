Луганск, , 15:47 — REGNUM Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук открыто заявляет о невозможности урегулировать конфликт в Донбассе с помощью «минского» и «нормандского» форматов, что делает бессмысленным его пребывание во главе украинской делегации в ТКГ. Такое мнение выразил представитель ЛНР на переговорах в Трёхсторонней ТКГ Родион Мирошник 2 июня в своём телеграм-канале.

По его словам, если у Кравчука есть полномочия, то Украина должна официально заявить об отказе от выполнения Минских соглашений и выходе из «нормандского формата». Если же у экс-президента Украины нет никаких полномочий, то его пребывание во главе делегации бессмысленно.

«За последние 10 месяцев, которые Кравчук возглавляет украинскую делегацию в Контактной группе, на переговорах не достигнуто ни малейшей договорённости по выполнению Минских соглашений. Зато десятикратно увеличилось число выступлений руководителя украинской делегации в СМИ», — подытожил Мирошник.

Напомним, ранее Кравчук заявил, что Украине следует добиться официального согласия США на участие в переговорах по Донбассу. Это якобы позволит «изменить» существующие форматы переговоров.

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