2 июня 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили заявление белорусского президента Александра Лукашенко о том, что допросить основателя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича луганская сторона может на территории Белоруссии.

Оксана Переможенко, , 20:46 — REGNUM Допросить основателя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича луганская сторона может на территории Белоруссии, заявил 1 июня белорусский президент Александр Лукашенко. Отвечая на запрос генпрокуратуры ЛНР временно предоставить Протасевича для проведения в республике следственного эксперимента по делу об участии в операции по убийству мирного населения, Лукашенко сказал:

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Лукашенко «Если в Донбассе захотят задать вопросы Протасевичу в связи с возбуждённым там делом, милости просим к нам, задайте».

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Новость в социальной сети Facebook обсудили зрители канала «112 Украина», а также читатели издания «Шарий.net». Многие осудили Лукашенко, дескать, белорусский президент перегибает. Другие указали на то, что президент Белоруссии таким образом признает легитимность правоохранителей ЛНР, а следовательно — самой Луганской Народной Республики.

«О! Что там? «Журналістська діяльність» (журналистская деятельность. — М. Р.) в «Азове» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приносит первые плоды?» — спросил Виктор Д.

«Это де-факто признание республик», — добавила Люда Д.

«Мда, а ведь это частичное признание «республик». Интересно, был бы такой шаг от РБ, если бы наши властители не начали делать глупостей в отношении РБ?» — задался вопросом Станислав М.

Роман Протасевич Цитата из видео «Захватили самолёт. Как задерживали Романа Протасевича» пользователя NEXTA Live. youtube.com

«Он получит незабываемые ощущения», — пишет Лариса У.

«Надеюсь, допрос будет с пристрастием», — написала Olga K.

«Что мешало действовать так же раньше? Ах-да… Многовекторность. Надеюсь, теперь Батька понимает цену ошибки…» — отметил Вадим К.

«Ну всё, ща на Батьку вся Европа обидится», — добавил Александр Геннадиевич С.

«А не хочет Лукашенко пригласить сторонников ЛНР и ДНР, родителей и семьи которых гнобило белорусское КГБ, мордовали допросами и обысками, возбуждали уголовные дела???» — поинтересовался Alexandr S.

«Дядек ему взрослых на собеседование, матёрых и мудрых донбасских дяденек… С мозолистыми руками и морщинистыми лицами. Просто поговорить с прыщавым чистеньким и сытеньким бройлером», — добавил Sergej F.

Ополченцы ДНР © ИА Красная Весна

«Пусть передадут его донецким… От одного этого он Батьку как родного полюбит…» — написал Андрей В.

«По факту это признание Лукой их легитимности как официального субъекта для правовых действий на территории Белоруссии», — подытожил Леонид К.

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Напомним, представитель Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш заявил, что Минск перестал быть нейтральной стороной, поскольку президент Белоруссии Александр Лукашенко фактически «признал» ЛНР.