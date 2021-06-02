Москва, , 15:40 — REGNUM Российские космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров успешно выполнили одну из задач во время выхода в открытый космос с борта МКС. Они заменили сменную панель регулятора расхода жидкости на модуле «Заря», говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.

Заменить панель регулятора должны были в ноябре 2020 года члены экипажа Международной космической станции (МКС) Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков. Однако у космонавтов не получилось открыть гермоконтейнер со сменным регулятором из-за слишком тугого болта.

Теперь панель регулятора удалось подключить, её работоспособность подтвердили в Центре управления полётами. Новицкий и Дубров поместили старую панель регулятора в гермоконтейнер и оттолкнули его в открытый космос.

В ближайшие дни гермоконтейнер сгорит в земной атмосфере. В ЦУП похвалили космонавтов за хорошую работу.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня космонавты Новицкий и Дубров совершили выход в открытый космос, это произошло впервые в 2021 году.

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