Джакарта, , 15:33 — REGNUM Экс-президент Индонезии Мегавати Сукарнопутри была сильно тронута, поскольку стала первой гражданкой Индонезии, получившей от Российской Федерации орден Дружбы, сообщает Antara.

«Это для меня счастливый день. Я помню своего отца Сукарно. И понимаю, что он положил начало дружеским отношениям между Россией и Индонезией», — заявила Мегавати Сукарнопутри, получая почетную награду из рук посла Российской Федерации в Индонезии.

Мегавати Сукарнопутри признала, что ей было бы очень приятно ещё раз посетить Россию и встретиться с главой российского государства.

«Пожалуйста, передайте мои теплые пожелания и большое спасибо за полученную награду», — заявила Мегавати Сукарнопутри в беседе с Людмилой Воробьевой, послом Российской Федерации в Индонезии.

В Юго-Восточной Азии орден Дружбы в свое время получили премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю и премьер-министр Малайзии Махатхир Мохаммад.

Напомним, Мегавати Сукарнопутри занимала пост главы государства с 2001 по 2004 год. Будучи президентом Мегавати Сукарнопутри посетила Российскую Федерацию с официальным визитом в 2003 году.

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