Ростов-на-Дону, , 15:31 — REGNUM Предприниматели, чья деятельность остановилась из-за закрытия рынков на окраине Ростова-на-Дону, вышли на акцию протеста к зданию правительства Ростовской области. Об этом 2 июня сообщают очевидцы в социальных сетях.

Несколько десятков собравшихся объединены единственной целью — возобновлением работы рынков в Аксайском районе, в развитие которых они вложили немало сил, средств и времени. Участники протестной акции были одеты в майки с надписью «Народ выбирает «Атлант».

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Бизнесмены, которые понесли и продолжают нести огромные потери, намерены просить помощи у властей. Однако пока информации о том, какая реакция последовала от донских чиновников, нет.

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Также до сих пор нет ясности, сколько продлится блокада рынков и дадут ли торговцам возможность распродать имеющийся в наличии на закрытых площадках товар.

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