Брянск, , 15:54 — REGNUM Более 20 человек, входящих в преступное сообщество «теневых банкиров», предстанут перед судом в Брянске. Ущерб от их действий оценивается в 107 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 июня в пресс-службе регионального УМВД.

Создал и возглавил криминальную структуру житель Брянской области. «Организация» оказывала руководителям фирм и индивидуальным предпринимателям услуги по проведению незаконных банковских операций. Денежные средства клиентов обналичивались через сеть подконтрольных фирм и под видом фиктивным договоров на поставку товаров или выполнение работ. В преступное сообщество входили 24 жителя Брянской области, Санкт-Петербурга и Смоленска.

«По версии следствия, полученный сообщниками доход составил не менее 107 миллионов рублей. Часть полученных денежных средств в размере двух с половиной миллионов рублей легализована посредством совершения финансовых операций», — уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уголовное дело «теневых банкиров» с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в Советский районный суд Брянска для рассмотрения.

Одна из соучастниц криминальной структуры ранее уже была осуждена на 3,5 года лишения свободы со штрафом в размере 200 тысяч рублей.