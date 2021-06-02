Брянск, 2 июня 2021, 15:54 — REGNUM Более 20 человек, входящих в преступное сообщество «теневых банкиров», предстанут перед судом в Брянске. Ущерб от их действий оценивается в 107 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 июня в пресс-службе регионального УМВД.
Создал и возглавил криминальную структуру житель Брянской области. «Организация» оказывала руководителям фирм и индивидуальным предпринимателям услуги по проведению незаконных банковских операций. Денежные средства клиентов обналичивались через сеть подконтрольных фирм и под видом фиктивным договоров на поставку товаров или выполнение работ. В преступное сообщество входили 24 жителя Брянской области, Санкт-Петербурга и Смоленска.
Уголовное дело «теневых банкиров» с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в Советский районный суд Брянска для рассмотрения.
Одна из соучастниц криминальной структуры ранее уже была осуждена на 3,5 года лишения свободы со штрафом в размере 200 тысяч рублей.