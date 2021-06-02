Москва, , 15:30 — REGNUM Североатлантический альянс намерен поставить на Украину партию современного оружия под прикрытием военных учений Sea Breeze. Об этом 2 июня заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Именно туда, под прикрытием проведения учения, планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск», — цитирует его пресс-служба российского оборонного ведомства.

Конашенков добавил, что после этого оружие направят дислоцированным рядом с Донбассом украинским войскам и националистическим формированиям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что военная деятельность США и НАТО расширяется на Украине и в Чёрном море. Лавров напомнил о семи совместных учениях Украины и стран НАТО, запланированных на текущий год.

НАТО в настоящее время проводит учения Defender Europe 21 — самые крупные за 25 лет. В них участвуют 28 тыс. военных из 27 государств альянса и союзных стран. Далее запланированы другие учения: Cossack Mace, Silver Saber и Sea Breeze.

Читайте также: НАТО отработала высадку спецназа «в Крыму» — Business Insider