Вашингтон, , 16:05 — REGNUM Американская певица Тейлор Свифт примет участие в съёмках фильма режиссёра Дэвида О. Рассела. Об этом сообщило издание Collider.

По данным издания, вместе с певицей в фильме сыграют Марго Робби, Аня Тейлор-Джой, Кристиан Бейл, Рами Малек и многие другие именитые артисты. Название и сценарий киноленты пока держатся в тайне.

ИА REGNUM напоминает, что Тейлор Свифт уже имела опыт съёмок в кино. Она исполнила одну из ролей в мюзикле «Кошки», который провалился в прокате.

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