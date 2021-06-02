Москва, , 15:30 — REGNUM Стоимость аренды жилья будет увеличиваться по мере восстановления экономики РФ после пандемии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 июня заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Комолов. Так он прокомментировал данные Сбербанка, согласно которым за год аренда недвижимости упала в цене на 15%.

«Во-первых, это можно объяснить падением покупательской способности населения, — сказал Комолов. — Во-вторых, жилье часто арендуют те, кто приезжает в крупные города на заработки. А в связи с пандемией спрос на такую рабочую силу из регионов падает, и это влечет за собой отток внутренних трудовых мигрантов. Что, в свою очередь, может привести к снижению спроса на арендуемое жилье и, соответственно, к падению цены. Если эта гипотеза верна, то вместе с посткризисным восстановлением будет восстанавливаться и спрос, а значит, и цены на аренду недвижимого имущества».

Иными словами, как пояснил Комолов, тренд изменится по ходу восстановления экономики РФ после пандемии.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в России сохранится тренд на снижение стоимости аренды жилья.

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