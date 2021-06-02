Кемерово, , 15:29 — REGNUM Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин в ходе рабочей поездки в Кемеровскую область представил назначенного Указом президента Российской Федерации прокурора региона Александра Блошкина. Об этом сообщает прокуратура Кузбасса.

«Пожелав дальнейшей успешной службы, Дмитрий Демешин обратил внимание Александра Блошкина и коллектива прокуратуры на имеющиеся в регионе проблемы, которые необходимо решать в целях обеспечения законности, восстановления нарушенных прав и законных интересов граждан, общества, государства, — уточнили в ведомстве. — Он подчеркнул, что основной социально-экономической проблемой Кемеровской области продолжает оставаться высокий уровень задолженности работодателей перед работниками по заработной плате, поэтому соблюдение трудовых прав граждан было и остаётся приоритетным направлением деятельности прокуратуры».

Согласно официальным данным, Александр Блошкин проходит службу в органах прокуратуры с 1993 года.

Напомним, что возглавлявший ранее региональное ведомство Павел Бухтояров был назначен прокурором Пермского края.