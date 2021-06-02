Санкт-Петербург, , 15:28 — REGNUM Данные об эффективности и безопасности вакцины от коронавирусной инфекции, которую разрабатывает Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) планируется получить уже к концу текущего года. Об этом 2 июня на сессии «Иммунизация как точка привлечения инвестиций: как пандемия изменит в целом рынок разработки вакцин» в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил заместитель главы ФМБА Игорь Борисевич.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

Он выразил надежду, что «коллеги с июля месяца этого года перейдут к первой-второй фазе клинических исследований».

«И до конца года мы будем иметь результаты фактической иммуногенности этой вакцины и безопасности её по отношению к людям», — добавил Борисевич.

Напомним, в апреле Федеральное медико-биологическое агентство России получило патент на лекарство, предназначенное для лечения от COVID-19. Препарат получил название «МИР-19». В настоящее время проводится вторая фаза клинических исследований, завершить которую планируется до конца лета. После этого агентство обратиться в Минздрав для регистрации препарата.

Читайте также: Названы сроки регистрации в России препарата от коронавируса «Мир-19»

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России зарегистрированы четыре отечественные вакцины от коронавирусной инфекции.

Первой в мире зарегистрированной вакциной стал «Спутник V» Центра имени Гамалеи Минздрава РФ. Также применяются «ЭпиВакКорона», разработанная новосибирским центром «Вектор» Роспотребнадзора, и препарат «КовиВак» от Центра имени Чумакова РАН. 6 мая в России была официально зарегистрирована новая вакцина от COVID-19 под названием «Спутник Лайт».

Читайте ранее в этом сюжете: ФМБА получило патент на препарат для лечения от COVID-19