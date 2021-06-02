Красноярск, , 15:28 — REGNUM В Красноярске в мае рабочие группы составили 244 протокола за нарушение масочного режима. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 июня в мэрии города.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

Соблюдение масочного режима проверялось в торговых объектах, на остановках и предприятиях общепита. Специалисты проинспектировали 1749 объектов. Больше всего проверено объектов торговли — 1379. Выявлены нарушения на 299 объектах. Проведено около 900 бесед с горожанами.

Проверки продолжаются. Нарушителям грозят штрафы: до 30 тысяч рублей для граждан, до 300 тысяч — для юридических лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 июня в Красноярском крае выявлено 73 698 носителей коронавируса, выздоровели 67 828 человек.

Читайте также: Ещё семь пациентов с COVID-19 скончались в Красноярском крае