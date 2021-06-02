Самара, , 15:29 — REGNUM 74 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе выявили 64 922 случая заражения этой инфекцией. При этом по области скончались 1975 пациентов с COVID-19, в том числе за минувшие сутки была зарегистрирована смерть 16 таких пациентов.

Согласно данными федерального оперативного штаба, в Самарской области справились с вирусом 64 922 человека, в том числе за минувшие сутки победили инфекцию 74 человека.

Ранее сообщалось о том, что согласно данным на 1 июня по области за сутки выявили 72 случая заражения коронавирусом.