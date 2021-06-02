Белград, , 15:28 — REGNUM Западные страны требуют от Сербии признания независимости Косова. Об этом 2 июня заявил сербский президент Александр Вучич в ходе пресс-конференции по итогам встречи в Белграде с председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.

«Люди должны знать, что Америка, Германия, крупнейшие силы мира, западные силы, требуют, чтобы Сербия признала Косово так или иначе», — сказал он.

Также Вучич поблагодарил Додика и представителей всех парламентских партий за их поддержку Сербии в вопросе Косово и Метохии.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня спикер парламента Сербии Ивица Дачич заявил, что Белград ведет конструктивный диалог с Приштиной при посредничестве ЕС и выступает за достижение компромисса, который принесет долгосрочный мир и стабильность.