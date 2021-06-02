Курган, , 15:26 — REGNUM В Курганской области ко 2 июня подтверждёно 35 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 25 зафиксированы в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 33 случая.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 2 июня выявлено 21 470 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 20 368 человек, скончались 420 пациентов с COVID-19.