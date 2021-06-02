Екатеринбург, , 15:31 — REGNUM «Альфа-Банк» заплатил штраф в размере 350 тыс. рублей за «информационное насилие», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Свердловского УФАС.

Организацию привлекли к ответственности за нарушение рекламного законодательства. Банк совершил рекламный звонок.

«АО «Альфа-Банк» считает, что согласие абонента было запрошено и получено во время звонка в устной форме, что зафиксировано в содержании звонка и подтверждается фразой абонента «Ну, озвучьте, давайте», — сообщили в УФАС.

Однако антимонопольщики отвергли такую трактовку событий, ведь клиента спрашивали не о рекламе, а о некоем «предложении». Банк не стал судиться и выплатил 350 тыс. рублей в федеральный бюджет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ФАС оштрафовала «Росгосстрах Банк» за почтовую рассылку, которую доставлялась без согласия потребителей.

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