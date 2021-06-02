Санкт-Петербург, , 15:24 — REGNUM План по вакцинации от COVID-19 в России выполнен на четверть. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума заявил ТАСС заместитель главы Минздрава РФ Олег Гриднев.

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«Данные постоянно меняются, уже эти данные достаточно внушительные, около 25%, даже больше, от подлежащих вакцинации [уже привились]», — сказал Гриднев.

По его словам, к сентябрю-октябрю России необходимо выйти на уровень вакцинируемых в 60% населения — это требуется для того, чтобы «полностью иммунизировать нашу страну и избежать каких-то определенных скачков заболеваемости».

Гриднев также напомнил, что вакцинация в стране добровольная, и по этой причине необходимо «максимально работать и медикам, и СМИ, органам власти, всем работать на то, чтобы привлечь население к вакцинации».