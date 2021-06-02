Москва, , 15:24 — REGNUM По статистике, в России около 80% предприятий малого бизнеса закрываются уже в первый год своего существования, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «УНИВЕР Капитал» Сергей Дроздов.

«Несмотря на кажущуюся простоту многих видов деятельности, организовать такой бизнес так, чтобы он реально мог выйти на самоокупаемость, не так уж просто.

Более того, многие люди идут в предприниматели не потому, что имеют реальную наклонность к такой работе, а за неимением других перспектив — претендовать на работу с высокой зарплатой им не позволяют их знания и опыт, а руководство собственным делом они считают более простым и менее трудозатратным.

Как правило, они не просчитывают всерьез вопросы рентабельности, не задумываются о том, что бизнес должен приносить доход достаточный не только для потребления владельца, но и на развитие, обновление фондов.

И в результате их бизнесы, даже если не закрываются в течение первого года, просто медленно угасают, проедая основной капитал.

В Минэкономики РФ абсолютно правы, считая, что безвозмездные денежные вливания в такой бизнес не приносят пользы, лишь затягивая его агонию. Я бы сказал, что они даже вредны.

Эти предприятия занимают площади, уводят кадры с рынка труда, отбирают на себя часть доли рынка. В результате ресурсы, которые в умелых руках могли бы работать на рост экономики, используются вхолостую», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минэкономразвития считает, что механизмы прямого финансирования для открытия бизнеса в России оказались неэффективными, заявила замглавы ведомства Татьяна Илюшникова.

Читайте также: Минэкономики РФ признало неэффективной «раздачу слонов» на открытие бизнеса